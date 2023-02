Buono patenti giovani autisti per l’autotrasporto, come richiederlo

Con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, è stata prevista la concessione di un contributo, chiamato “Buono patenti giovani autisti per l’autotrasporto”. A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo di 3,7 milioni di euro per il 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Consap è stata incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli operatori che hanno aderito all’iniziativa. Il contributo è riconosciuto in forma di buono ai cittadini italiani ed europei di età compresa fra 18 e 35 anni e copre l'80% (entro il limite di 2.500 euro) delle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026 per la formazione necessaria al conseguimento della patente e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Per richiedere il contributo gli utenti dovranno accedere alla piattaforma informatica "bonus patente", a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2023. Il Buono è generato tramite la suddetta Piattaforma ed è utilizzabile presso gli esercenti registrati nella sezione a loro dedicata. “Il coinvolgimento di Consap – dichiara l’Amministratore Delegato Vincenzo Sanasi d’Arpe – è un attestato di fiducia da parte del MIT nei confronti del know-how maturato dalla Società in iniziative similari. Consap opererà, come sempre, al massimo delle proprie possibilità per svolgere nel migliore dei modi l’incarico assegnato”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 22:05

