I bulli prendono a calci allo stomaco il cucciolo e lo studente che tenta di difenderlo

Prima calci allo stomaco del cucciolo che portava al guinzaglio, poi contro lo stesso giovane padrone. Gli agenti della Squadra volante dellastanno svolgendo accertamenti nei riguardi di due ragazzi, a quanto pare maggioren, protagonisti di un’aggressione fuori dai cancelli dell’Itis, nel polo scolastico di Colle Sapone all’orario di uscita degli studenti. Secondo una prima ricostruzione, i due, dopo essersi avvicinati a un ragazzo minorenne che portava a guinzaglio un cagnolino meticcio di cinque mesi, e dopo avergli chiesto se mordeva, hanno sferrato entrambi calco allo stomaco del povero cagnolino.La reazione del giovane proprietario del cane non si è fatta attendere. Ad avere la peggio il padrone del cagnolino perché più giovane e soprattutto perché si è trovato in quel momento in una condizione di inferiorità numerica. Ad avvertire gli agenti della Squadra volante altri studenti usciti dai vari istituti. Sul posto sono intervenute due auto della Volante che hanno portato via i due aggressori per gli accertamenti del caso, sotto lo sguardo attonito dei genitori dei ragazzi. Il giovane malmenato è stato preso a verbale dagli agenti che hanno rivolto anche gesti di affetto nei riguardi del cucciolo.