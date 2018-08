Dal cane eroe alle foto false, tutte le bufale sul crollo di Ponte Morandi a Genova

Genova, 39 morti sotto al ponte crollato. «Non è stata una fatalità, ma un errore umano»

Qualcuno sostiene che sia una foto scattata molti anni fa, addirittura nel 2006. C'è un elemento che è presente nella foto (evidenziato) che non è presente nelle foto scattate per Google Street View nel 2011 (https://t.co/aR535oXnGJ) e 2015 (https://t.co/Xw0kGT4PYu). pic.twitter.com/649IJP2hym — David Puente (@DavidPuente) 15 agosto 2018

Questa foto viene attribuita al #PonteMorandi a #Genova e ritenuta scattata qualche settimana fa. Le settimane diventano anni (la troviamo in articoli del 2011) e associata al ponte di Ripafratta.



Link 1: https://t.co/5XNFS6KTnk

Link 2: https://t.co/X5veJpFxaq pic.twitter.com/B4hv0Cds2N — David Puente (@DavidPuente) 14 agosto 2018

Si aggiunge alla lista questa foto: https://t.co/Pqwa8uwjGm



Risale al 2014 e riguardava un pilone dell'A26 Genova-Gravellona Toce, in prossimità del comune di Mele: https://t.co/6OSCJw1hRi#PonteMorandi #Genova pic.twitter.com/xsXiELCmIf — David Puente (@DavidPuente) 14 agosto 2018

Non si sono ancora concluse le ricerche di tutti i dispersi, ma è già partita la caccia al responsabile per il disastro di, crollato ieri mattina a. Il bilancio, ancora momentaneo, è di 39 vittime, ma c'è già chi ha deciso di utilizzareper ottenere un certo riscontro sui, generando a fasi alterne indignazione e condivisioni compulsive. Poche ore dopo la strage, infatti, diversi utenti, sul web, avevano iniziato a pubblicare foto attribuite al ponte crollato, ma che con Genova non hanno nulla a che vedere.Vere e proprie, quindi, smascherate prontamente da un esperto del settore come. Ad ogni modo, per constatare che non si tratta di scatti relativi a Ponte Morandi, basta una ricerca fotografica su Google. Molti utenti, su Twitter, hanno iniziato a pubblicare foto di ponti a rischio crollo, sostenendo che si trattasse del ponte di Genova. In realtà, come dimostrato anche dal blogger e nemico dei 'bufalari', si tratta di altri ponti situati in altre zone d'Italia, come quello di, in provincia di Pisa, oppure, senza spostarsi di molto dal capoluogo ligure, il pilone collocato su una zona franata nel 2014, sull'tra Genova e Gravellona Toce. Ad ogni modo, anche se la situazione sembra essere critica in ogni zona d'Italia, quelle foto non sono di Ponte Morandi, come invece hanno creduto gli utenti più creduloni, pronti a dare per vero tutto quello che leggono sui social.C'è poi un'altra foto, pubblicata sui social da, che ritrae effettivamente una porzione die che, secondo la didascalia del tweet, risalirebbe a una settimana fa. Lo stesso account Twitter del partito di estrema destra, però, corregge il tiro poco dopo: «Fonte: attivonews che rimanda ad HuffPost Italia ma non troviamo l'autore della foto». Ad ogni modo, la porzione di ponte fotografata è rimasta in piedi, perché a crollare è stato un altro tratto, leggermente più distante. In questo caso,ha utilizzato il materiale raccolto da Google Street View nel corso degli anni per documentare i lavori di manutenzione eseguiti col tempo. La foto pubblicata da Casapound è inquietante e mostra gravi segni di usura, anche se dovrebbe essere precedente sia al 2017 che al 2011, anni in cui la Google Car aveva raffigurato una situazione ben diversa, con i lavori di ristrutturazione già eseguiti. C'è chi sostiene che quella foto risalga al 2006, ma non ci sono riscontri certi, come sottolinea il 'debunker'.Oltre ai post che mirano a provocare una facile, e in parte comprensibile, indignazione, ci sono poi le bufale 'animaliste'. David Puente ha smentito anche quanto pubblicato da Rinaldo Sidoli, esponente dei Verdi, che aveva pubblicato la foto di un, secondo lui impegnato nei soccorsi di queste ore a Genova. Peccato che anche in questo caso, con una piccola ricerca fotografica, è stato semplice risalire all'origine della foto: risale addirittura al 2001 e quel cane faceva parte dei soccorsi in seguito al crollo delleper l'attentato dell', a Manhattan.