Josefa, l'autrice della bufala sulla naufraga con lo smalto spiega le sue motivazioni

Si chiama, ha 42 anni e si definisce "“ricercatrice indipendente". Questo è l'identikit della donna che ha inventato lala donna camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle coste libiche.In un tweet polemizzava sulla smalto della donna, che evidentemente, a suo dire, non doveva stare poi così male da avere tempo e soldi per mettersi lo smalto sulle unghie. La sua affermazione ha ottenuto centinaia di condivisioni, ma è stata smentita dai volontari delle ONG che hanno dichiarato di aver messo loro lo smalto incriminato a Josefa per cercare di rasserenarla dopo il grave trauma subito.La Totolo, come lei stessa ammette a La Stampa, ha spiegato di collaborare principalmente con Il Primato Nazionale, testata online legata a CasaPound, cosa che non la rende poi così "indipendente". L'influencer, quando è stata smentita la notizia ha pero dichiarato: «Io ho visto il servizio al Tg5, da cui ho preso lo screenshot delle unghie di Josefa con lo smalto. Ma nel primo tweet non ho mai detto quello che poi mi hanno contestato, parlavo di due ipotesi: o lo smalto lo aveva già o le è stato messo a bordo».