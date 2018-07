Bucano la ruota e poi rubano in auto: vittima posta il video su Facebook

di Lucia Allocca

Un video postato su Facebook da uno sfortunato automobilista è chiaro, chiarissimo e lascia poco spazio all'immaginazione. Il modus operandi è sempre lo stesso: bucano la ruota per farti scendere dall'auto, poi appena ti fermi per cambiarla, si avvicinano e approfittando dello sportello aperto rubano e scappano. Una prassi consolidata e che ain poco più di una settimana conta già tre vittime.L’ultima in ordine di tempo nel weekend. «Stavo rientrando dopo una commissione a Tavernanova - racconta il malcapitato - e mi sono accorto di aver forato una gomma. Pochi metri, ho accostato, e mi sono armato di pazienza per procedere al cambio della ruota. Quando ho finito, ho scoperto che era scomparso dall'auto il borsello con dentro tutto soldi, documenti, chiavi di casa e cellulare. Ho immediatamente capito di essere finito nel mirino della solita truffa. Qualche giorno prima la stessa cosa era accaduta ad un amico, sempre a Casalnuovo, a Tavernanova, su via Nazionale delle Puglie». La vittima ha ovviamente sporto regolare denuncia, e sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei militari della locale tenenza, al cui vaglio sono finite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.