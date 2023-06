Parte il Btp Valore, ecco quanto rende

di Alessandra Severini

Da oggi e fino a venerdì 9 giugno sarà possibile sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. L’investimento minimo è di 1.000 euro e la scadenza prevista è di 4 anni. Il tasso minimo garantito va crescendo con gli anni: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione (ovvero il 9). Per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza naturale è previsto un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il termine ultimo per la sottoscrizione è venerdì 9 giugno (fino alle ore 13) salvo chiusura anticipata.

Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero dell’Economia di chiudere anticipatamente l’emissione, comunque non prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento.

Dopo il successo ottenuto nell’ultima emissione dal Btp Italia lo scorso marzo, con 9,9 miliardi raccolti, le previsioni sull’operazione sono positive. Negli ultimi 11 anni i titoli di Stato hanno attirato 3,2 milioni di risparmiatori per un valore di 223 miliardi.

