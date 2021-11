Omicron, Bruno Vespa attacca a In Onda: «Chi non si vaccina è un pazzo incosciente, tolleranza zero»

di

Bruno Vespa, attacco durissimo contro chi non vuole vaccinarsi per combattere il covid e in particolare la nuova variante Omicron. Il giornalista Rai ha parlato in tv della variante Omicron e di vaccini anti coronavirus ospite da Concita De Gregorio e David Parenzo nella puntata di In Onda su La7.

Bruno Vespa non ha utilizzato giri di parole per stigmatizzare che non vuole vaccinarsi: «Non vorrei essere troppo ottimista ma allo stato attuale la variante Omicron non buca niente perché se sei vaccinato non ti ammali. Chi non si vaccina è un pazzo incosciente, diciamolo con franchezza perciò tolleranza zero e controlli forsennati perché è in discussione la salute di tutti. Io sono liberale, capisco le persone, ok però la decisione è necessaria e bisogna andare avanti».

#inonda Covid, Bruno #Vespa: "Allo stato attuale la variante Omicron non buca niente. Chi non si vaccina è un pazzo incosciente, tolleranza zero perché è in discussione la salute di tutti" @concitadeg @DAVIDPARENZO https://t.co/TLPi7lw3Ko — La7 (@La7tv) November 28, 2021

