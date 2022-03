Morto Stefano Vespa, giornalista e fratello del conduttore Rai Bruno: aveva 64 anni

Lutto per il giornalista e conduttore Bruno Vespa. Suo fratello Stefano è morto a causa di un malore improvviso. Anche lui giornaalista aveva 64 anni. Dopo 23 anni a "Il Tempo", dove entrò come collaboratore e divenne caporedattore, nel 2003 passò a Panorama, diventando il capo della redazione romana. Si è sempre occupato di politica e cronaca e, da oltre vent’anni, anche di difesa e sicurezza. Una volta in pensione, aveva iniziato una collaborazione con Formiche.net.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 18:45

