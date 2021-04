Lascia l'auto davanti al cimitero: trovato morto nel burrone

Si è purtroppo conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita del cacciatore la ricerca, partita nel pomeriggio in Alpago a seguito del mancato rientro segnalato dai parenti. Uscito dopo pranzo per recuperare un trofeo, Bruno Bortoluzzi, 51 anni, di Alpago (Belluno), non era più tornato. Preoccupati, amici e familiari erano andati a cercarlo, trovando la sua auto parcheggiata poco distante dal cimitero di Sitran di Puos. Scattato l'allarme, alle 17.20 circa il Soccorso alpino dell'Alpago, con un'unità cinofila, aveva avviato la ricerca assieme ai vigili del fuoco battendo la zona.

Contestualmente, dopo aver imbarcato un soccorritore, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore aveva iniziato a sorvolare l'area. Ben presto l'equipaggio ha individuato il corpo, 30-40 metri sotto un dirupo nelle vicinanze. Sbarcati con il verricello tecnico di elisoccorso, soccorritore e medico, non è rimasto che constatare il decesso dovuto ai traumi riportati nella caduta. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e trasportata al cimitero di Sitran per essere affidata al carro funebre.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA