Bruciata viva dall'ex a 16 anni, il papà scrive al presidente Mattarella: «Permessi premio al killer, lo Stato ci ha abbandonati»

Sabato 5 Ottobre 2019, 22:52

Amaro sfogo da parte del padre dila sedicenne bruciata viva dal fidanzato nel maggio di sei anni fa a. L'uomo ha scritto alper chiedere giustizia. Il killer, condannato a 18 anni e sette mesi di carcere, ha già potuto godere di tre permessi premio quest'anno. E nella sua letteradice di sentirsi abbandonato dallo Stato.«A marzo 2016 - scrive - l'assassino di Fabiana fu condannato a 18 anni e 7 mesi, pena ridicola per il reato. Ho saputo che quest'anno già tre volte ha ottenuto licenze premio. Siamo distrutti... Tutto questo mette in discussione il significato della parola giustizia. Appena appresa la notizia è stato necessario recarci in ospedale per il forte trauma subito, sapendo di poter ritrovare l'assassino di nostra figlia nel nostro paese, dopo appena 3 anni dalla sentenza. Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela...Nel maggio 2013 il corpo carbonizzato della ragazza viene ritrovato nelle campagne intorno a Corigliano. Davide, l’ex fidanzato di un anno più grande, confessa durante l'interrogatorio di aveva attirato la giovane in una trappola e di averla colpita con un coltello al culmine di una discussione. Dopo circa un’ora le dà fuoco.In primo grado,Durante la reclusione il ragazzo ha tentato più volte il suicidio.