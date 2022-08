Chieti, brucia fiori secchi nel camino di casa e resta avvolta dalle fiamme: gravissima

Una donna di 88 anni, M. C. le sue iniziali, è rimasta gravemente ustionata nel tardo pomeriggio di ieri ad Ari (Chieti), investita da una fiammata, ed è ricoverata in gravissime condizioni al policlinico di Colle dell'Ara. La notizia è riportata da Il Messaggero. La donna, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era dentro casa e stava bruciando nel camino ad alcune stoppie e alcuni fiori secchi che aveva raccolto, e probabilmente dopo aver appiccato il fuoco ha usato alcol per alimentare la fiamma innescando così un ritorno fiamma che ha fatto esplodere il contenitore dell'alcol, che l'anziana teneva in mano, con le fiamme divampate dal contenitore che le hanno bruciato i vestiti e l'hanno avvolta.

La donna, che abita da sola al centro di Ari, è uscita di casa e le sue grida hanno subito richiamato l'attenzione dei vicini che sono intervenuti per soffocare le fiamme che stavano bruciando i vestiti. Per primo sul posto è arrivato l'elicottero del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale dove è entrata in gravi condizioni al Pronto Soccorso. L'anziana ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 70 per cento del corpo fra tronco, gambe, schiena. Si è valutato, come accade in circostanze del genere, il ricovero in un centro grandi ustionati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Chieti e i Carabinieri, fra i primi ad accorrere il sindaco di Ari, Marcello Salerno, e uno dei figli della donna.

