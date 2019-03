L'ex marito evade dai domiciliari e le dà fuoco, il racconto di Maria Antonietta: «Mi buttato la benzina in faccia e ha detto "muori"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era una persona instabile ma non un pazzo, perché un pazzo non fa quello che lui ha fatto a me. Ho visto i suoi occhi e la tranquillità con cui svolgeva il suo piano. Mi ha speronato la macchina.. Ho iniziato a sentire il calore delle fiamme. Ho aperto lo sportello della macchina dal lato passeggero, dove c’era lui, e sono scappata.. Io, scappando, ho detto "no, vado dai miei figli".. Mi sono rotolata e ho cominciato a correre. Lui se ne andava tranquillamente mentre io ero in fiamme. Ho cominciato a spogliarmi per strada fino ad arrivare in un luogo in cui, la prima cosa che ho fatto è stato specchiarmi. In quello specchio, pur vedendo come ero combinata, mi sono detta "Maria Antonietta ce l’hai fatta". Ho chiamato subito la Polizia perché avevo paura per i miei figli».È il racconto drammatico e toccante diche, intervistata dasu Rai1, ha ripercorso i tragici momenti dell’aggressione subita, quando, Ciro Russo,Maria Antonietta poi ha spiegato: “Lui era così, non mi avrebbe mai permesso di vivere una vita tranquilla e io lo sapevo. Era solo una questione di tempo. Ero tranquilla perché ero convinta che da dove si trovasse non potesse farmi del male. Stava in una casa di nemmeno 50 mq, erano in tanti. Mi domando: quella sera hanno dormito tutti profondamente? Ma sarà la giustizia a dirlo”.Maria Antonietta, dal letto dell'ospedale presso il quale è ricoverata, ha voluto però inviare un messaggio: «In tutta questa situazione ho iniziato ad avere più fiducia in me stessa e a voler più bene alle persone. Rido spesso con il mio primario, il dottor Maggio, con la dottoressa Angelini che mi fa sentire bella. Rido con i miei familiari, mi coccolano tutti quanti. Difficilmente mi arrabbio. Ho iniziato ad apprezzare le cose belle della vita, la semplicità, e a ricordare l’infanzia. E quindi dico una cosa, non tutti i mali vengono per nuocere».Commossa dal racconto, che in lacrime ha detto: «Maria Antonietta ti ringrazio per questa lezione di vita così preziosa. Ti auguro tutto il bene e di restare forte come sei.che non hanno la tua forza. Adoro il tuo coraggio. Ti amiamo tanto».