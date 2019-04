Bruciata dall'ex, Maria Antonietta a Chi l'ha Visto: «Le leggi devono cambiare, voglio riabbracciare i miei figli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

parla da una stanza di ospedale, pronta a sottoporsi all'ennesimo intervento chirurgico dopo che l'ex marito,ha tentato di ucciderla dandole fuoco in auto. Ai microfoni dimostra tutta la sua forza: «Ho tanti dolori, chiedo a Dio di poterli sopportare». La sua vita è cambiata diverse settimane fa, quando Russo ha raggiuntoper aggredirla dopo essere evaso daiPrima della vendetta e della disperazione c'è il pensiero ai cari che ha lasciato a casa e che non può ancora vedere: «Mi auguro di poter riabbracciare i miei figli, soprattutto il più piccolo che mi cerca. Mi auguro che le placche messe dal medico abbiano funzionato».A rincuorarla, nonostante tutto, anche l'affetto di tanta gente sconosciuta che ha conosciuto la sua storia e le ha manifestato solidarietà: «Su Internet ricevo tanto affetto e poi mi arrivano un sacco di lettere in ospedale. Le leggi devono cambiare perché io mi trovo qui perché il mio ex marito era agli arresti domiciliari, ma ha percorso 400 chilometri come se nulla fosse». In un'intervista a Storie Italiane aveva detto : «Ci sono tanti momenti di sconforto in cui non ce la faccio nemmeno a girarmi Ma cerco di guardare il lato positivo. Sono già carica per la prossima operazione e non vedo l’ora di guarire». Qualche parola anche sul suo aguzzino: «Lui non parla, non parlerà, non si difenderà nemmeno, perché secondo lui è giusto quello che ha fatto. Io spero che la mia paura oggi sia finita».