Brucia le sterpaglie, il fuoco lo avvolge: trovato morto carbonizzato nel campo

Corpo di un uomo carbonizzato nella campagna di Castel d’Emilio, in strada Convento nelle Marche, dove si è scatenato un incendio. Durante il sopralluogo, la drammatica scoperta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di 74 anni, stava bruciando alcune sterparglie.



Ma il fuoco, gonfiato dal vento di queste ore, lo avrebbe avvolto senza lasciargli scampo. Sul posto i vigili del fuoco e i le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche della tragedia e per capire le cause che hanno scatenato le fiamme.



