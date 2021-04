Brucia le sterpaglie in campagna ma viene travolto dalle fiamme, anziano muore carbonizzato

Era andato in un campo di sua proprietà, per lavorare la terra come faceva abitualmente. Dopo aver ripulito il terreno dalle sterpaglie, le ha accatastate e date alle fiamme, finendo però per essere travolto e ucciso dal rogo.

Il corpo di Vincenzo Greco, 81enne di Caprarica (Lecce), è stato rinvenuto completamente carbonizzato nella zona di campagna al confine con il territorio comunale di Castrì. Sul posto i carabinieri, che hanno rinvenuto una zappa e una tanica di benzina parzialmente piena. L'ipotesi più probabile è che l'anziano sia morto investito dalle fiamme da lui stesso generate per bruciare le sterpaglie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 21:08

