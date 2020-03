Brucia la casa dell'ex marito: «L'ho letto nei tarocchi, era per farlo tornare da me»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 15:47

e poi si giustifica: «L'ho». Una donna si è rivolta a una sua amica cartomante dopo essere stata lasciata dal marito e la lettrice di tarocchi le ha consigliato di, specificando che non avrebbe mai dovuto farne parola con nessuno altrimenti sarebbe stato tutto vano.La moglie addolorata così ha chiesto aiuto a un complice e ha dato alle fiamme l'abitazione dell'ex. Nella casa in via Gattuso a Trecastagni, in provincia di Catania, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno costatato il dolo dell'incendio e sporto denuncia. Le telecamere di sicurezza della villa hanno subito permesso ai carabinieri di individuare i colpevoli. I due avevano provato ad oscurarle con un panno, ma l'uomo è riuscito comunque a riconscere la ex moglie.Nel negozio della ex i carabinieri hanno ritrovato vestiti sporchi e combustibile. La donna, il suo complice e la fattucchiera sono stati arrestati ma mentre la donna è stata subito rilasciata i due si trovano ai domiciliari. Per tutti l'accusa è di concorso in incendio doloso aggravato dal fatto di aver messo in pericolo la pubblica incolumità.