Ragazzo di 19 anni ucciso con tre colpi di pistola alla testa

Un 19enne di Brindisi è morto in ospedale dopo essere stato ferito la scorsa notte alla testa da almeno tre colpi di pistola. La vittima è Giampiero Carvone, con precedenti per furto. È accaduto nel rione Perrino di Brindisi, in via Tevere, nei pressi dell'abitazione del giovane. Indaga la Squadra mobile della questura. Il giovane è stato soccorso dal 118 che lo ha portato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ma è morto subito dopo.

La Procura di Brindisi ha disposto l'autopsia ed ha avviato un'indagine per omicidio volontario. Il 19enne è stato assassinato con tre colpi di arma da fuoco sparati alla testa. Proiettili calibro 7.65 sono stati trovati anche sulla carrozzeria e sul parabrezza di una Mercedes parcheggiata nei pressi dell'appartamento in cui Giampiero Carvone abitava con i famigliari. Anche il portone d'ingresso è stato sfiorato dai proiettili. Sono stati proprio i parenti a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Il padre del ragazzo ha poi scritto un post su Facebook lanciando un appello per la donazione del sangue. Ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.

Martedì 10 Settembre 2019, 08:15

