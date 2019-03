Frontale sulla strada Statale, auto si schianta contro un trattore: due morti

Sacerdote abusa di una anziana mentre le dà l'estrema unzione, arrestato

Schianto: due morti nel brindisino. Duein un grave incidente stradale accaduto in serata tra, in provincia di. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'che percorreva la statale 16.Secondo le prime informazioni i morti sarebbero di Ostuni: viaggiavano su un'auto che per motivi in fase di accertamento si è scontrata con une in seguito con altre due vetture che sopraggiungevano.Si lamentano anche tre feriti ma per fortuna le loro condizioni non appaiono gravi. Sul posto ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e regolare il traffico.