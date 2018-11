"Benzinaio ambulante" vende gasolio a prezzo scontato: tradito dalla coda di auto

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vendevaagricolo a prezzo scontato improvvisando una stazione di servizio ambulante. Il "benzinaio" abusivo è un uomo della provincia di Lecce, di 34 anni, scoperto dai carabinieri nelle campagna di Carovigno, in provincia di Brindisi, e denunciato per omessa denuncia di merce infiammabile.L’uomo è stato intercettato da una pattuglia deiCacciatori impegnati in una perlustrazione nelle zone impervie, attività finalizzata al censimento di anfratti e casolari abbandonati nell’ambito dei territori rurali della provincia di Brindisi. E' stato così scoperto un autocarro mentre riforniva di carburante una colonna di autoveicoli: è stata proprio la presenza della colonna di autovetture che attendevano il loro turno per rifornirsi che ha attirato la curiosità dei carabinieri. “Cacciatori”.