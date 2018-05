Boeing 757 costretto ad atterraggio di emergenza: paura in volo per 164 passeggeri

Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di problemi di pressurizzazione. I 164 passeggeri e gli otto membri di equipaggio sono in salvo e illesi. Il personale dell'aeroporto di Brindisi è stato in costante contatto con il comandante e ha seguito le procedure dell'atterraggio di emergenza.



L'allarme è scattato alle ore 9.30 di questa mattina quando il comandante del B757 ha segnalato allo scalo pugliese il problema di pressurizzazione e la necessità di un atterraggio di emergenza. Il personale dell'aeroporto di Brindisi, addestrato per le situazioni di crisi, ha subito attivato tutte le procedure. Alle 10.15 circa l'aeromobile della Condor è potuto atterrare in sicurezza ed è stato raggiunto dai mezzi di soccorso. I passeggeri, impauriti ma oramai al sicuro, sono tutti scesi. E alle 13.30 circa hanno preso un altro aereo per continuare il loro volo verso Francoforte. Il Consiglio di amministrazione di aeroporti di Puglia (Adp), esprime soddisfazione per «la grande performance dei dipendenti Adp impegnati nell'emergenza dell'aereo con seri problemi di pressurizzazione».



«Vorrei esprimere gratitudine e un plauso a tutti gli addetti dell'aeroporto di Brindisi e al personale di Aeroporti di Puglia oggi impegnati in questa complessa operazione, che ha avuto esito positivo. C'è tanta professionalità e dedizione dietro questo lavoro, mi fa piacere sottolinearlo non solo per i risultati raggiunti nel quotidiano, ma anche in una situazione critica come quella odierna che è stata gestita davvero alla perfezione». Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano dopo aver appreso da Aeroporti di Puglia dell'atterraggio di emergenza a brindisi. L'aereo partito dalla Grecia con destinazione Francoforte aveva a bordo 164 passeggeri più 8 membri dell'equipaggio.

