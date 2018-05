Arrestato il commando che assaltava portavalori sulla superstrada

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 15:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È l’8 febbraio del 2016 quando, poco dopo mezzogiorno, all’altezza della zona industriale diuna banda in assetto da guerra taglia la strada a un mezzo blindato della “Cosmopol” mettendo a segno un colpo da 3 milioni e 600mila euro. Per riuscirci, il gruppo formato da 8 persone, si serve di quattro auto, mitra kalashnikov, chiodi a tre punte, fiamma ossidrica, sega elettrica e lampeggianti simili a quelli in uso alle forze dell’ordine.Dopo due anni, è stata la Squadra mobile dia individuare gli otto presunti responsabili di quel commando militare, tutti originari di(Foggia) e con quattro di loro già in carcere. Sono ora accusati di associazione per delinquere finalizzata a rapina, tentato omicidio di guardie giurate, ricettazione e detenzione di armi da guerra. E’ stato il pm, della Procura di Ancona, a disporre nei giorni scorsi otto perquisizioni domiciliari.La banda da quelle parti è infatti ritenuta esecutrice materiale del colpo a un portavalori della “Fitist” (avvenuto il 30 settembre 2015 sull’A14 tra i caselli di Ancona sud e Loreto) che frutto un bottino di 4,7 milioni di euro. Gli indagati, secondo l’accusa, sarebbero inoltre responsabili anche della rapine commesse a Fasano e a Forlì il 15 maggio del 2016 e quella tentata a Pisa. Le tre, risalenti al periodo tra il 2015 e il 2016, fruttarono ai rapinatori circa 10 milioni di euro. Gli esperti della Scientifica, dopo aver analizzato gli aspetti balistici, hanno confermato l’uso delle stesse armi in tutte le rapine.A Fasano, la banda era arrivata sul posto a bordo di quattro auto: una Ford Focus, una Bmw, un fuoristrada Land Rover e una Fiat 500 L, ritrovate poi su un cavalcavia poco distante dal luogo dell’agguato. Il modus operandi aveva visto i vari componenti entrare in azione avvicinando dapprima il blindato sul quale viaggiavano tre vigilantes, seguito a breve distanza da un mezzo con funzione di scorta.