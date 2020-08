Briatore, a Montecarlo chiuso il suo ristorante Cipriani: «Due membri del personale positivi»

«Per cautela e con la stessa cura e sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team, abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente Cipriani con effetto immediato», prosegue l'annuncio.

Dopo il focolaio che si è sviluppato alin Sardegna, anche il ristorantedi Montecarlo, di proprietà di, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da. La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultatiA comunicarlo è stata la stessa società in una nota pubblicata sul proprio portale. L'annuncio arriva a poche ore dalla notizia del ricovero diall'ospedale San Raffaele di Milano, perché risultato positivo. «Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al Coronavirus», è scritto nell'annuncio, pubblicato in lingua inglese.