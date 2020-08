Briatore, Rovazzi e Bonolis sottoposti al tampone per il covid dopo la partita a calcetto a Porto Rotondo: «Stiamo bene»

Bonolis e figlio. «Paolo Bonolis e suo figlio Davide stanno bene. Hanno fatto entrambi il tampone per il Covid 19 e sono risultati negativi» ha fatto sapere l'addetta stampa del conduttore, che insieme al figlio ha partecipato nei giorni scorsi all'Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, alla partita di calcetto insieme a Flavio Briatore, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano, e a Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Coronavirus.



«Volevo far sapere a tutti quelli che mi hanno scritto preoccupati perché sono appena torna dalla Sardegna che sto bene, ho fatto il sierologico, ho fatto il tampone e sono negativo. E quindi fortunatamente sono safe!» Lo afferma in una storia sul suo profilo Instagram, che nei giorni scorsi aaveva partecipato (dando solo il calcio d'inizio, perché non gioca a pallone) alla partita di calcetto alla quale avevano preso parte anche, ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano, e, risultato positivo al Coronavirus.