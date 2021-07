Briatore, furia social: «Discoteche chiuse e poi ci si assembra e si balla nelle piazze»

A Flavio Briatore non piacciono gli assembramenti causati da iniziative come quella che radunano migliaia di tifosi dell'Italia in piazza del Popolo a Roma. Discoteche chiuse e feste in piazza consentite, l'accusa di Briatore via social. C'è il maxischermo per vedere le partite degli Europei 2020 e c'è pure il dj che fa ballare e cantare prima e dopo il match. Con le vittorie degli azzurri che certo alimentano l'allegria e fanno dimenticare questioni come mascherine e distanza di sicurezza, questioni che peraltro nessuno si impegna evidentemente a far rispettare.

Briatore chiede risposte al governo sulle discoteche

Così Briatore - patron del Billionaire i cui gestori, così come quelli del Phi Beach e del Country Club, sono accusati di epidemia colposa nell'inchiesta giudiziaria sui contagi di Covid scoppiati la scorsa estate in Costa Smeralda - fa notare con un post su Instagram "che si organizzano feste in piazza senza alcun rispetto delle regole mentre l'intero settore delle discoteche attende risposte dal governo che tardano ad arrivare".

