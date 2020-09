Flavio Briatore guarito dal Covid: due tamponi negativi, e torna a Montecarlo. Prima tappa, la pasticceria

Flavio Briatore è guarito dal coronavirus ed è tornato nella sua casa di Montecarlo. Secondo quanto si apprende, l'imprenditore patron del Billionaire è risultato negativo a due tamponi consecutivi, ottenendo così il via libera per lasciare l'isolamento domiciliare a Milano. Briatore è rimasto a Milano, a casa dell'amica Daniela Santanché, a partire da sabato 29 agosto, quando è stato dimesso dal San Raffaele dopo una settimana di ricovero.



Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 12:49

A giudicare dal profilo Instagram dell'imprenditore settantenne, il primo desiderio una volta tornato a Montecarlo è stato quello di fare una puntata in pasticceria. In un video pubblicato da Flavio Briatore nelle stories si vede un golosa vetrina allestita a tema "rientro a scuola". Su una torna si dà il bentornato agli alunni, ma in questo caso il messaggio vale anche per lo stesso Briatore, tornato a casa.