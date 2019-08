di Michela Poi

Lunedì 12 Agosto 2019, 22:44

Alberi caduti, metro e bus in tilt, corrente saltata, tetti di case volati via. Unapocalittico si è abbattuto nel bresciano provocando gravissimi danni nei paesi di. In particolare, alle porte della città, è stato devastato dal vento e dalla pioggia.un calo di tensione elettrica ha colpito il termovalorizzatore di A2A con una fuoriuscita di vapore acqueo preceduto da un'esplosione che ha allarmato i residenti. Non c'è corrente nelle case e nessun lampione è funzionante nella zona. A2A assicura che non c'è stata fuoriuscita di inquinanti.Sempre in città in tilt la metropolitana a causa di alcuni alberi caduti sulla linea esterna. Problemi anche all'interno dell'ospedale, dove è scattato l'allarme anti incendio e ci sono stati attimi di panico in diversi reparti. Fortunatamente non è stata necessaria l'evacuazione.