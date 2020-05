Un uomo di 47 anni, A.R., è in coma a Brescia dopo essere precipitato da circa 14 metri di altezza. È successo ieri sera a mezzanotte in via Martino Franchi, nella città lombarda: il 47enne ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA