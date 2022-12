Treno deraglia vicino alla stazione di Iseo nel Bresciano: 20 passeggeri coinvolti

Un treno è deragliato attorno alle 17 lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo in provincia di Brescia. È accaduto vicino alla stazione di Iseo. Dalle prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco. Una ventina i passeggeri coinvolti.

Trenord fa saper che le cause dello sviamento sono in accertamento. Nessun viaggiatore è rimasto ferito. I 20 passeggeri a bordo sono scesi dalle carrozze che non hanno subito inclinazione e sono stati accompagnati alla stazione di Iseo, distante pochi metri dal luogo dello svio. A loro disposizione è stato messo un autobus sostitutivo. Questa notte i tecnici saranno a lavoro per rimuovere il treno e ripristinare la linea.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA