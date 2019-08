Sale sul pullmann, si siede e si masturba davanti ai passeggeri: nigeriano arrestato

Lunedì 12 Agosto 2019, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È salito sul, si è accomodato e ha iniziato a. Poi, una volta scoperto, ha cercato di fuggire, ma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri. È successo a, in provincia died è solo l'ultimo di quattro episodi analoghi che si sono verificati in poco tempo nella stessa zona.Autore del gesto, un 34enne di origine nigeriana. L'uomo è salito nel pomeriggio a bordo di un pullmann di linea diretto nella Bassa, si è seduto vicino a una ragazza e si è slacciato i pantaloni. Poi, ha iniziato a toccarsi di fronte agli altri passeggeri, alcuni anche minorenni. È stata proprio la ventenne ad avvertire il conducente e a lanciare l'allarme.Quando il pullmann si è fermato, il nigeriano ha cercato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dai militari della stazione di Montichiari, che l'hanno arrestato. In seguito è emerso che il 34enne - ospite di un amico a Carpenedolo - è un ral quale è già stata respinta la richiesta. La Questura ha avviato la pratica di espulsione.