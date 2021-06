Neonata di 11 mesi travolta da un'auto: ferita anche la mamma. Denunciata la 48enne alla guida

Choc nel bresciano dove una bambina di appena 11 mesi è rimasta gravemente ferita in un incidente ieri sera a Berlingo. La neonata era nel passeggino, spinto dalla madre di 24 anni, quando un'auto ha travolto entrambe: anche la mamma è rimasta ferita. Al volante della vettura c'era una donna di 48 anni, che è stata denunciata in stato di libertà per lesioni colpose stradali dal personale delle stazione carabinieri di Travagliato ed Erbusco, intervenute sul luogo dell'incidente.

La mamma stava uscendo di casa per una passeggiata serale spingendo il passeggino con la bambina quando è sopraggiunta all'improvviso una vettura guidata da una donna di 48 anni, incensurata, che le ha investite. Le malcapitate sono state immediatamente soccorse e trasferite agli spedali civili di Brescia per gli accertamenti. La prognosi è ancora riservata, soprattutto per la neonata che sembrava aver avuto la peggio e per la quale è stato necessario il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso in codice rosso.

