Brescia, incidente tra auto e camion: gravissimo un bambino di sei anni

Un bambino di sei anni è rimasto ferito in modo grave dopo lo schianto tra l'auto su cui viaggiava con il papà ed un camion. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, a Montichiari (Brescia).

Lo schianto è avvenuto lungo la Spb 668. Il bambino è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato agli Spedali Civili in codice rosso con manovre di rianimazione in corso. Il conducente dell'auto, un uomo di 50 anni, ha riportato, invece, un trauma a una gamba ed è stato portato allo stesso ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre a due ambulanze e a due automediche, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le dinamiche del sinistro non sono ancora note.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 17:05

