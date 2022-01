Brescia, 70enne investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada

Un 70enne è stato investito e ucciso da un camion, mentre attraversava la strada. È accaduto questa mattina a Concesio, in provincia di Brescia.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 11, in circostanze ancora poco chiare. Il 70enne, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stato investito dal mezzo pesante in una piazza del paese ed è stato rinvenuto in arresto cardio-circolatorio. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche un'automedica, un'ambulanza e la polizia stradale, riferisce l'Areu.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 14:56

