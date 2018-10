Chi l'ha Visto? Michele si nascondeva nella seconda casa da luglio: ora la famiglia può riabbracciarlo

Tanina, la ricostruzione del personal trainer a Chi l'ha Visto: «Mi voleva rovinare». Ma qualcosa non torna

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 00:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è scomparsa da tre mesi dalla casa del compagno a Calamavicina, frazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Ha lasciato una figlia a cui era legatissima e ha fatto perdere le sue tracce il 18 luglio scorso. I sospetti ricadono sul compagno, intervistato più volte aDurante la trasmissione viene mostrata una fotografia inviata da un telespettatore. Sul braccio diil compagno della 52enne di origini brasiliane, vengono notati strani graffi.L'uomo sottolinea che non avrebbe mai potuto fare del male alla donna e che i graffi erano legati a un incidente. Brenda gli rimproverava l'infedeltà e secondo le amiche sarebbe stata anche minacciata dopo aver manifestato la volontà di affrontare la rivale. «Se lo fai ti faccio male», avrebbe detto secondo una confidente.Era stato Felicetti a portare il caso all'attenzione di«Il 18 luglio – ha scritto Andrea in una e-mail – mi sono svegliato e non ho più trovato la mia convivente... Da tempo vivevamo da separati in casa, spesso io la lasciavo sola, lo avevo fatto anche quel weekend, lei era convinta che io avessi un'altra».Stando alla ricostruzione del convivente, la donna si sarebbe allontanata da casa lasciando tutti i suoi effetti personali, la carta di credito e i vestiti. Con sé avrebbe solo il passaporto. Nel garage la mancanza della bicicletta che usava abitualmente conformerebbe secondo lui l'allontanamento volontario.