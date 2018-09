Si amputa il braccio con la motosega mentre taglia la legna: grave boscaiolo

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sicon lamentre fa legna,un. È successo nel pomeriggio a. L'uomo stava tagliando della legna con la motosega, a ridosso della Statale 13 Pontebbana. Quando si è ferito gravemente al braccio sinistro.Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112 della centrale Sores che ha inviato i soccorsi. Sul posto, a Laglesie San Leopoldo, sono arivati i sanitari con l'ambulanza, raggiunti dopo poco dai colleghi dell'elicottero alzatosi in volo da Campoformido. I sanitari hanno dovuto stabilizzare il malcapitato, trasferendolo in ospedale a Udine per essere sottoposto alla Diagnostica. In ospedale è stato accertata la subamputazione dell'avambraccio sinistro. Le condizioni dell'uomo sono critiche.