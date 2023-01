Botti di Capodanno, a Napoli 15 feriti: uomo affacciato al balcone colpito al volto da un petardo

Sono 15 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando i feriti furono otto. La maggior parte dei feriti, 12, è concentrata nella città di Napoli: di questi tre sono minorenni. In provincia sono tre le persone colpite dai botti e di queste due sono minori.

Napoli, uomo affacciato al balcone colpito da un petardo

C'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi affacciato al balcone, questo ha dichiarato, è stato colpito al volto da un petardo. Un ragazzino, invece, era a bordo di un'auto quando lo scoppio di un grosso botto ha fatto scoppiare l'airbag che lo ha colpito in pieno volto; è stato ricoverato per un importante trauma oculare. C'è tutto questo, secondo i primi dati dei carabinieri, dietro i feriti a Napoli per i botti della notte di Capodanno. Uno dei primi ad arrivare al pronto soccorso del vecchio Pellegrini è stato un uomo con una ferita alla mano per la perdita della prima falange. Nello stesso ospedale ha chiesto soccorso anche un altro uomo che ha raccontato che mentre camminava in via Partenope uno sconosciuto ha lanciato un petardo al suolo vicino alla sua gamba ferendolo. All'ospedale San Paolo, con mezzi propri, invece è arrivato un 50enne che ha detto che mentre era affacciato al suo balcone un petardo lo ha colpito al volto: per lui prognosi di sette giorni per contusione con ustione.

Vigili del fuoco, 646 interventi per i festeggiamenti

Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna, dove sono stati 96. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 50, Lombardia 47, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Friuli Venezia Giulia 16, Liguria 45, Toscana 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31, Sardegna 26.

Milano, pochi botti grazie alla pioggia

È un Capodanno di festa ma apparentemente con meno botti quello che svoltosi per le strade di Milano, dove al momento dalle prime informazioni non si registrano feriti gravi. Complice una pioggerella fine ma insistente sin dal pomeriggio, gli afflussi nelle piazze non sono stati da record, anche se in piazza Duomo si sono probabilmente superate le 10mila persone tra le 23 e 00.30.

Il 118 e i Vigili del fuoco al momento non hanno dovuto soccorrere feriti gravi, anche se statisticamente i problemi peggiori giungono nelle prime ore del mattino con il riutilizzo di petardi inesplosi. In piazza Duomo un 21enne per un petardo rischia di perdere le falangi terminali di una mano; a Cinisello Balsamo (Milano) un 46enne è stato portato all'ospedale con lesioni a occhio, viso e mani; qualche intemperante è stato denunciato per aver esploso botti in modo pericoloso tra la folla, qualche altro è finito in Questura per accertamenti.

