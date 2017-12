Napoli. Spari in aria, colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne.

Lunedì 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno sparato in aria con le pistole. È accaduto poco prima della mezzanotte a San Giovanni Barra, alla periferia di Napoli. Secondo quanto al momento ricostruito da Michele Spina, primo dirigente della Polizia di Stato che coordina le volanti, sarebbe stato un gruppo di ragazzini, a bordo di moto, a sparare; al vaglio anche l'ipotesi di una possibile stesa. Il 12enne ferito è stato prima portato all'ospedale Loreto Mare e poi al Santobono; le sue condizioni non sono gravi. Perquisizioni e controlli sono in corso.. Un 51enne napoletano è stato colpito da un proiettile mentre si trovava all’interno della propria automobile. L’uomo era nell’abitacolo della vettura, in via Carbonara, quando un colpo lo ha ferito alla schiena, per cui la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 ed ora l’uomo è assistito al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare dove sono in corso gli esami diagnostici., in oltre 70mila hanno assistito, a Venezia, allo spettacolo pirotecnico che ha aperto il 2018 in laguna. Nessun problema sul fronte della sicurezza - schierati oltre mille uomini e donne delle forze dell'ordine e della protezione civile - con un prologo che ha visto un sopralluogo della comitato per l'ordine e la sicurezza. Per evitare problemi a San Marco, il tradizionale punto di riferimento, i fuochi d'artificio sono stati decentrati verso la Riva degli Schiavoni (un paio di centinaia di metri rispetto al bacino di San Marco). Secondo fonti del Comune tutto si è svolto regolarmente in una città che ha praticamente registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive. Chi è andato in Piazza - passando per controlli, filtri e barriere mobili in chiave sicurezza - è stato avvisato con segnali acustici di spostarsi verso la Riva, al di là quindi della Piazza, per godere dello spettacolo che come sempre, a Venezia, è risultato esaltante. Per permettere afflusso e deflusso sono stati disposti sensi unici nelle calli più strette e chiave negli spostamenti (anche in termini di sicurezza). L'ordinanza emessa dal sindaco Luigi Brugnaro ha anche evitato il malcostume di portare bottiglie di vetro e superalcolici al seguito riducendo al minimo danni e disagi. Già all'opera, subito dopo la fine dei fuochi, il personale chiamato per pulire l'area marciana e quelle limitrofe. All'alba Venezia sarà restituita - è stato detto - a cittadini e visitatori pulita ed in ordine