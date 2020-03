Coronavirus: Borrelli a La Vita in Diretta, scelte governo apprezzabili, al centro vita umana

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 20:02

«Io credo che si debba apprezzare questa scelta del governo che ha messo al centro delle proprie decisioni l’integrità della vita umana e non altri interessi come l’attività economica e produttiva o la vita normale che si potrebbe continuare a fare».Lo ha detto il capo della Protezione Civile,, intervistato da, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, commentando l’ipotesi messa in campo dal governo circa la chiusura delle scuole e lo svolgimento delle partite a porte chiuse. “Io la vedo con fiducia, le istituzioni stanno facendo tutto quello che c’è da fare e noi dovremmo adottare un po’ di norme di precauzione, poi sono una persona molto credente, credo che qualcuno ci preservi anche da lassù”, ha concluso.