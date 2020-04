Borrelli, oggi l'ultima conferenza: addio definitivo al bollettino con il capo della Protezione civile

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 19:17

. Ora è davvero la fine di un lungo percorso, prima quotidiano e poi bisettimanale, in cui venivano elencati dati su dati: morti, positivi, guariti e ricoverati. « Come vedete dai dati - ha detto Borrelli - ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto - come abbiamo sempre fatto».Ilandrà avanti con la trasmissione quotidiana attraverso via telematica e social network, ma il confronto con la stampa verrà messo in archivio, almeno per l'immediato futuro.Angelo Borrelli non ci farà più compagnia agli italiani dalla sua postazione dove è stato accompagnato dai diversi componenti del Comitato tecnico scientifico da Silvio Brusaferro e Giovanni Rezza dell'Istituo superiore di sanità, da Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità, da Ranieri Guerra dell'Oms e molti altri. Resteranno i numeri con la speranza che siano giorno dopo giorno più clementi.