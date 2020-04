Borrelli, addio al bollettino quotidiano in tv: solo dati giornalieri e due conferenze a settimana

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 18:32

Cambio di strategia:. Il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato una modifica alla diffusione dei dati dell'emergenza coronavirus in Italia.Da lunedì non ci sarà più un appuntamento fisso giorno per giorno in, che verrà ridotto a due volte a settimana (il lunedì e il giovedì). Allo stesso tempo però verranno diramati i bollettini ogni giorno attraverso le piattaforme web e social della Protezione civile.«I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini - ha detto- Per questocontinueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa».