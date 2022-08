Bormio, cento ragazzi dell'oratorio in vacanza vanno in ospedale: «Tutti con vomito, tosse e febbre alta». Mistero sulle cause Il gruppo aveva preso in gestione una struttura a circa 2 mila metri di altitudine. Per l’Ats è "improbabile la legionell"







di Redazione web Vacanza da incubo con mistero finale, sulle montagne di Bormio (Sondrio), per una comitiva di giovani provenienti da un oratorio di Brescia. Un centinaio di persone, accompagnatori e prete compresi, che dopo alcuni giorni si sono sentiti male. Febbre alta, vomito e tosse che hanno costretto i ragazzi, ospiti di una struttura della località della Valtellina per un gruppo estivo, a recarsi al pronto soccorso degli Spedali civili di Brescia una volta tornati a casa. Mantova, bimbo di due anni per strada da solo: denunciati i genitori. «Distratti da una biscia in casa» A tutti è stato somministrato un antibiotico, col timore che si trattasse legionella. Negativi, invece, i tamponi al Covid. L'Ats della Montagna, che si è subito attivata, ha escluso l'intossicazione alimentare, dal momento che i pasti erano cucinati dalle mamme dei ragazzi, che si occupavano anche della spesa. «Abbiamo disposto il test delle acque, ci vorranno dieci giorni per conoscere i risultati - fanno sapere dall'Ats - ma pensiamo sia improbabile si tratti di legionella, visto che i gruppi che sono stati nella struttura in precedenza non hanno avuto problemi. Forse la causa degli improvvisi malori può essere legata a un forte sbalzo termico dopo violenti temporali nella zona». Taranto, si recide arteria femorale mentre taglia una lamiera: operaio 53enne muore dissanguato https://t.co/8hV2U1iVhC — Leggo (@leggoit) August 5, 2022 Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA