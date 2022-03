Boom di manager “in rosa”, Roma ora insegue Milano

Roma seconda in classifica dopo Milano per numero di donne manager. Nella Capitale operano 4.405 donne dirigenti contro 13.004 esponenti del sesso forte. Un podio nazionale che vede 8.705 donne manager Milano (nel 2020), mentre Torino (terza) è molto lontana con 1132.



A dirlo è il Rapporto Donne di Manageritalia sui dirigenti privati, pubblicato in occasione della Festa della Donna con un'elaborazione dei dati Inps. Nell'intero territorio del Lazio un dirigente privato su 4 è donna, 4.560 donne (quasi tutte su Roma, come detto, con 4.405 quadri al femminile) su un totale di 18.167 dirigenti.

La stessa percentuale del 25% di manager in rosa è superiore alla media nazionale, che si attesta al 19% riflettendosi pure nelle altre province laziali, ad eccezione di Rieti e Viterbo dove le donne si fermano ad un 17% sul complesso dei dirigenti. Tra il 2019 e il 2020 le rappresentanti del gentil sesso dirigenti assunte dalle imprese laziali sono cresciute del 5% in media con la linea nazionale. E anche nel 2020, anno dell'emergenza Covid, nel Lazio sono aumentate dello 5,63% sull'anno precedente, mentre il numero complessivo di dirigenti è salito dell'1,57%. «Un incremento - commenta il presidente di Manageritalia, Mario Mantovani - che premia le donne per formazione, competenze e capacità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 08:17

