Non tolleriamo questo genere di discriminazione

, ha commentato il portale in una nota.

È stato tremendo ricevere quella mail, se ci avessero contattato per chiederci il motivo della scarsa valutazione, avremmo spiegato che si era trattato di uno sbaglio

.

aveva passato una breve vacanza in Italia insieme al marito Boris e ad una coppia di amici: dopo aver pernottato in un hotel di, nel commentare il servizio ricevuto, aveva recensito negativamente il posto su Booking.com, il motore di ricerca usato per trovare l'albergo. Una recensione involontariamente negativa, come ha poi spiegato la donna, che in auto e con lo smartphone ha sbagliatoMa in quell'hotel non hanno apprezzato «l'incidente»: in una eloquente mail in inglese, uno dei dipendenti della struttura ha scritto senza mezzi termini che «voi ebrei non siete mai contenti. Non lamentatevi allora se in Europa. La ragione esiste: voi». Un vero choc per lei: «Tremavo quando ho letto il messaggio», ha raccontato Bella al giornale israeliano Yediot Ahronot, spiegando di aver assegnato quel voto «erroneamente e senza prestare attenzione» per un soggiorno che invece è stato «buono e piacevole».La direzione dell'hotel, contattata dal giornale, si è scusata ed ha detto di aver sospeso il dipendente, autore della mail, in modo da risolvere i «suoi problemi comportamentali». Nel frattempo Booking, dopo la segnalazione ad opera della signora,. «», ha spiegato Bella, che difficilmente dimenticherà questa vacanza in Italia