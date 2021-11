Bonus terme, boom di richieste: in 4 ore esaurito il plafond

Grande successo per il bonus terme deciso dal governo per rilanciare un settore messo a dura prova dal Covid. A poche ore dall'apertura della piattaforma web di Invitalia sono arrivate più di 250.000 richieste, che hanno rapidamente portato in 4 ore all'esaurimento degli oltre 50 milioni di euro stanziati. Le prenotazioni, riservate ai soli istituti termali, sono riprese stamattina dopo il boom di accessi che ieri aveva sovraccaricato la piattaforma. Oggi il sistema informatico gestito da Invitalia ha ricevuto le domande dai quasi 200 enti termali accreditati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'elevato numero di domande conferma il grande interesse dei cittadini per il contributo che prevede uno sconto in fattura fino a 200 euro.

La misura, fortemente voluta da Federterme e varata a tempi record dal Mise «ha dimostrato tutta la sua validità, anche in sostituzione di misure come ristori e voucher vacanze. Lo stanziamento sta ottenendo una serie di effetti di grande impatto su più fronti: ha rilanciato un settore che in Italia ha una grande tradizione ma era da tempo in fase di stagnazione, ha attratto nuove masse di cittadini verso le Terme italiane, ha creato un effetto moltiplicatore per il turismo nei territori termali pari almeno a 6 volte l'investimento dello Stato. La ricerca di cure, prevenzione, riabilitazione e benessere - fa notare Federterme - è oggi un elemento fondamentale dei nuovi stili di vita, in particolare a seguito della drammatica pandemia e le Terme Italiane possono costituire elemento portante del turismo della salute del benessere. Il Bonus terme sta attirando flussi importanti verso aree interne del Paese alla riscoperta dei nuovi stili di vita».

Federterme «ringrazia il Mise per la lungimiranza nell'aver varato la misura e ritiene che questa forma di incentivazione che favorisce impresa turistiche e termali, cittadini e territori vada immediatamente rifinanziata», ribadisce il presidente, Massimo Caputi.

