Bonus psicologo approvato: come funziona e chi ne ha diritto

Finalmente, il bonus psicologo è stato approvato. Il provvedimento stanzia 20 milioni di euro che andranno alle strutture del servizio sanitario nazionale per il reclutamento di professionisti e ai cittadini sotto forma di voucher da distribuire in base all'Isee. L'obiettivo della misura è dare un sostegno concreto per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Bonus psicologo, come funziona e chi può richiederlo

ll bonus psicologo permetterà ai cittadini di ottenere fino a 600 euro all'anno per misure di sostegno psicologico. Si calcola che potrebbe riguardare circa 18 mila persone e sarà parametrato in base all'Isee. Potrà essere richiesto dai cittadini che hanno un Isee fino a 50mila euro per favorire i redditi più bassi.

L'approvazione nella notte

L'approvazione del testo è arrivata alle nell'aula dei gruppi parlamentari durante l'esame del decreto milleproroghe. A comunicarlo su Twitter è stato Filippo Sensi deputato del Pd

Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo pic.twitter.com/ujmk9HfarN — nomfup (@nomfup) February 17, 2022

