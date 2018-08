Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Come un miserabile, lo Stato mi fa l'elemosina». Rabbia, umiliazione e una grande indignazione nei confronti dello Stato. Sono questi i sentimenti provati da, 53 anni di San Gavino in Sardegna, dopo aver ricevuto dall'1 euro e 22 centesimi diLa storia è raccontata dall'Unione Sarda che ha ascoltato lo sfogo dell'uomo. «Quando lavoravo nell'edilizia ho sempre pagato le tasse - dice al quotidiano sardo - Non ho mai chiesto sconti. Adesso che spetta a me ricevere i soldi, che sono di tutti noi, altro che sconto: lo Stato mi fa l'elemosina. Mi tratta da miserabile. Mi priva dei diritti e della dignità. Avrebbe fatto bene ad escludermi. Me ne sarei fatto una ragione».In molti, tra gli amici, hanno cercato di convincerlo ad andare all'Inps a protestare, ma lui dice no. «Non ci vado - spiega - Devo spendere altri soldi che non ho per pagarmi il viaggio. Poi sappiamo come vanno queste cose agli sportelli pubblici: ore di fila per sentirsi dire 'torni fra qualche giorno'. No, grazie».