Bonus ai 18enni, addio 18 App: arriva la 'carta cultura'. Ecco cos'è e a chi spetta: «Basta abusi»

Mentre monta la polemica sull'addio al bonus cultura per i 18enni, arriva la precisazione da governo e maggioranza: non più 18 App ma al suo posto nasce «carta cultura», «una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell'applicazione che viene largamente utilizzata per l'acquisto dei libri di testo. Per questo, riteniamo debba essere revisionata e potenziata concordando con le categorie produttive della cultura», spiegano il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, il capogruppo della Lega in VII Commissione, Rossano Sasso, e il capogruppo di FI in VII Commissione, Rita Dalla Chiesa.

Manovra, addio al bonus 18enni: le risorse destinate a spettacoli ed editoria. Ecco quanto

Il ministro Sangiuliano e i sottosegretari stanno già lavorando ad un incontro ai primi di gennaio con le categorie per definire le linee di questa nuova carta, «senza abusi e con il sostegno anche per l'acquisto di libri scolastici». «Il Parlamento darà massima priorità al sostegno della filiera culturale, come teatro, musica, cinema, editoria libraria e patrimonio culturale privato come le dimore storiche. La volontà del Parlamento è quella di revisionare la 18app e introdurre politiche di incentivo alla domanda di cultura più generali, che possano sostenere i consumi culturali nella crisi in corso», dicono Mollicone, Sasso e Dalla Chiesa.

«Nuova carta cultura senza abusi»

«La sostituzione di 18app con una nuova 'carta cultura' è una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell'applicazione che viene largamente utilizzata per l'acquisto dei libri di testo. Per questo, riteniamo debba essere revisionata e potenziata concordando con le categorie produttive della cultura. Il ministro Sangiuliano e i sottosegretari - aggiungono - stanno già lavorando per convocare un incontro ai primi di Gennaio con le categorie coinvolte per definire le linee di questa nuova 'carta della cultura', senza abusi e con il sostegno anche per l'acquisto di libri scolastici, sostenendo le famiglie.

L'emendamento sottoscritto dai gruppi parlamentari di maggioranza è volto all'istituzione di un nuovo welfare dello spettacolo, introducendo 100 milioni per l'indennità di discontinuità; per la riforma del Fondo Unico dello Spettacolo, incrementando di 40 milioni di euro la dotazione; per il sostegno con 45 milioni complessivi alla filiera del libro e delle biblioteche, con ricadute per l'indotto anche delle librerie di prossimità, degli autori e dei traduttori; per il sostegno al cinema e alle sale; per il sostegno del patrimonio culturale materiale e immateriale. Renzi e Franceschini stiano tranquilli. Il Parlamento sarà principale sede per la definizione delle politiche culturali».

— Matteo Renzi (@matteorenzi) December 9, 2022

«La maggioranza della Meloni vuole cancellare 18App. Follia! Perché hanno paura della cultura? Io sono pronto all'ostruzionismo parlamentare. Ma chiedo a tutti di darci una mano. Firmate la petizione su http://bit.ly/petizione18app, fatela girare. Dovranno fermarsi loro, non noi», commenta su Twitter Matteo Renzi, che posta anche un video in cui lancia l'appello a sottoscrivere la petizione.

