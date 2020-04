Bonus 600 euro, lo hanno richiesto anche 353 notai. Ma il reddito medio sfiora i 300mila euro

Mentreaspettano il, tra coloro che lo hanno richiesto - tra le mille difficoltà legate al down del sito dell’istituto - c’è anche, precisamente 353. Un dato che sorprende, dato che il reddito medio della categoria, ma pare che coloro che richiederanno il bonus entro la fine del mese potrebbero essere anche di più.Ne parla oggi il quotidiano Il Sole 24 Ore, che cita i dati della Cassa Nazionale del Notariato: per ricevere il bonus di 600 euro previsto dal decreto ‘Cura Italia’, il requisito era aver percepito nel 2018 redditi fino a 35mila euro, oppure aver riportato nel primo trimestre del 2020 un calo di un terzo del fatturato rispetto allo scorso anno (per i redditi fino a 50mila euro). Dati molto lontani dalla media reddituale, ma pare che gli aventi diritto sforino i mille professionisti.Il presidente della Cassa del Notariato Giambattista Nardone ha spiegato al Sole 24 Ore che