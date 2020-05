Bonafede risponde alle accuse del magistrato Di Matteo: «Un'ipotesi tanto infamante quanto infondata»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 20:29

. Il ministro della Giustiziasi è affidato a Facebook per risponderelanciate durante la trasmissionediin onda domenica sera su La7. Il magistrato aveva raccontato la sua versione dei fatti in merito alla mancata nomina alla direzione del(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) in virtù del dietrofront del Guardiasigilli in seguito, secondo Di Matteo, alla reazione di alcuni boss detenuti al 41 bis, che intercettati avevano espresso preoccupazione per la nomina.«Ieri sera, nella trasmissione televisiva "Non è l'Arena" - scrivesu Facebook - si è tentato di far intendere che la mancata nomina, due anni fa, del dottor Nino Di Matteo, magistrato antimafia e attuale membro del Csm, quale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap)».«L'idea trapelata nel vergognoso dibattito di oggi - aggiunge il ministro - secondo cui mi sarei lasciato condizionare dalle parole pronunciate in carcere da qualche boss mafioso è: è sufficiente infatti ricordare che, quando decisi di contattare il Dott. Di Matteo, quelle esternazioni di detenuti mafiosi in carcere erano già presso il mio Ministero da qualche giorno. Non solo. Furono oggetto di specifica conversazione in occasione della prima telefonata con cui, il 18 giugno 2018, proposi al dottor Di Matteo, in piena consapevolezza di ciò che questo rappresentava, di valutare la possibilità di entrare nella squadra che stavo costruendo per il ministero della Giustizia. D'altronde, se mi fossi lasciato influenzare dalle reazioni dei mafiosi non avrei certo chiamato io il dott. Di Matteo per valutare con lui la possibilità di collaborare in una posizione di rilievo».«Sono consapevole - spiega Bonafede - che le mie scelte e. Parlammo del Dap o di un ruolo in qualche modo equivalente a quello che era stato di Giovanni Falcone (che avrebbe richiesto più tempo). Il giorno dopo, vale a dire il 19 giugno 2018, dissi all’incontro con il Dott. Di Matteo (il quale era orientato per il DAP) che ritenevo che questa seconda opzione fosse la migliore e la più adatta. La mia valutazione era molto chiara: l’arrivo di Di Matteo avrebbe rappresentato un segnale chiaro e inequivocabile alla criminalità organizzata».«Alla fine dell’incontro - scrive ancora il ministro in un lungo post -, che gli avrebbe consentito di incidere su tutta la legislazione in materia penale. Ad ogni modo, ci lasciammo con questa prospettiva. Più tardi ricevetti una chiamata del dottor Di Matteo, il quale mi chiese un secondo incontro, che si svolse l'indomani (mercoledì 20 giugno 2018, ore 11:00). In quell'occasione mi disse che avrebbe preferito il Dap. Con profondo rammarico, gli spiegai che, dopo l'incontro del giorno prima, avevo già assegnato quell'incarico a un altro magistrato. Ricordo perfettamente che gli dissi che sarebbe stato comunque "la punta di diamante del Ministero contro la mafia".. Ci siamo salutati entrambi con rammarico per non aver concretizzato una collaborazione insieme».«Questi sono i fatti - dice il Guardasigilli -che, infatti, nel mio ruolo ho portato avanti con riforme come quella che ho sostenuto in Parlamento sul voto di scambio politico-mafioso; con la Legge c.d. "Spazzacorrotti"; con la mia firma su circa 686 provvedimenti di cui al 41 bis e con l'ultimo decreto legge che, dopo le scarcerazioni di alcuni boss, impone ai Tribunali di Sorveglianza di consultare la Direzione nazionale e le Direzioni distrettuali antimafia su ogni richiesta di scarcerazione per motivi di salute di esponenti della criminalità organizzata. Ci tengo a chiarire - conclude - che con questo post non voglio alimentare alcun tipo di polemica: si tratta di precisazioni importanti nel rispetto dei ruoli».