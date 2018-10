Bombola di Gpl s'incendia sulla terrazza: paura nel condominio

Sabato 20 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina in via Roma aper l'incendio di una bombola di Gpl sulla terrazza al primo piano di un condominio.La squadra, utilizzando una lancia ad alta pressione ed un getto d'acqua finemente nebulizzata, ha prima raffreddato in modo graduale la bombola surriscaldata e poi ha intercettato la perdita. Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza della zona coinvolta.