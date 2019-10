Uomo in bicicletta lancia un ordigno contro un condominio: l'esplosione crea il panico

Secondo le prime risultanze delle investigazioni sul posto, l'ordigno esplosivo consisteva probabilmente in una bomboletta con innesco. Il boato è stato percepito dai residenti della zona e i pezzi dell'ordigno sono sono stati proiettati in un'area di circa 20 metri, fortunatamente senza ferire nessuno. Ma il rischio è stato elevato: la zona è molto frequentata, e nel condominio abitano numerose famiglie. «Carabinieri e forze dell'ordine - scrive il sindaco Matteo Romanello sulla sua pagina Fb - stanno ricostruendo l' accaduto e recependo le registrazioni delle attività commerciali limitrofe per scovare questo scellerato, che senza alcun dubbio pagherà per questo atto sconsiderato».

Lunedì 21 Ottobre 2019, 20:03

Unè esploso oggi verso le 17.30, davanti a un condominio di viale San Marco a Marcon (), vicino al panificio Bortolato. L'esplosione ha creato un forte botto e provocato grande paura nella cittadina del Veneziano. Non si registrano feriti. Sul posto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. L'ordigno - visibile nella foto - era piuttosto potente e l'allarme si è subito diffuso anche sul web: «Non è un botto di Capodanno!».Inizialmente pareva che, ma vari testimoni, interrogati dai carabinieri, avrebbero detto che l'attentato sarebbe stato c. L'uomo si sarebbe fermato davanti al condominio, avrebbe, e l'avrebbe lanciato prima di allontanarsi.